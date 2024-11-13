Німеччина пообіцяла Україні до кінця року ще одну систему ППО

До кінця 2024 року Німеччина поставить Україні ще одну систему ППО. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.



«Я розмовляв з Олафом Шольцем та подякував йому за значну двосторонню допомогу Німеччині у сфері оборони та її лідерство в об'єднанні партнерів для підтримки України. Канцлер Шольц підтвердив, що шосту заплановану систему ППО IRIS-T буде поставлено в Україну до кінця цього року», — повідомив Зеленський.



Сторони також обговорили постачання систем ППО у 2025 році, а також можливість додаткової допомоги з боку Німеччини у сфері протиповітряної оборони.



Окрім цього, Зеленський та Шольц скоординували кроки щодо забезпечення «максимально можливої» оборонної та політичної підтримки України.