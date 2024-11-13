На Донеччині помічник судді організував схему ухилення від мобілізації

Працівники ДБР викрили в одному із судів Донецької області схему ухилення від мобілізації через фіктивне розлучення та встановлення опіки над дітьми. У пресслужбі ДБР повідомили, що організатором став помічник одного із суддів, колишній правоохоронець.



«За 3 тисячі доларів США він забезпечував ухвалення судових рішень про розлучення "клієнта" та позбавлення батьківських прав його дружини. Таким чином встановлювався факт самостійного виховання та утримання батьком дитини віком до 18 років. При цьому позовні заяви у цих справах чоловіки навіть не писали та не брали участь у судових засіданнях. Вони отримували від працівника суду вже готові рішення після оплати послуг», — повідомили у ДБР.

Такі судові рішення забезпечували чоловікам не лише відстрочення від призову на військову службу, а й надавали можливість безперешкодно виїхати за кордон.



12 листопада помічнику судді повідомили про підозру у незаконному переправленні людей через державний кордон України.



Крім того, слідчі перевіряють, хто ще з працівників суду міг брати участь у цій схемі.

Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували ще 4 схеми ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах України. Серед затриманих — чиновники медико-соціальних експертних та військово-лікарських комісій (МСЕК та ВЛК) та власник приватного вишу, у якого під час обшуків виявили гранатомет.