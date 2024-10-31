ФСБ завозить криміналітет на ринки окупованих територій Півдня України — ЦНС

На тимчасово окупованих територіях півдня України РФ використовує криміналітет для контролю за ринками. Про це пише Центр Національного Спротиву.
«Російська "федеральна служба безпеки" залучає вихідців з Кавказу, яким передає цілі галузі», - зазначає ЦНС.
За даними центру, за це криміналітет «ділиться доходом» з ФСБ. Це також дозволяє російським спецслужбам збирати інформацію про місцевих і переслідувати нелояльних.
Російські кримінальні угрупування отримують контроль над торговими точками на ринках, викидаючи людей, які відмовляються співпрацювати з окупантами, і віддаючи місця лояльним колаборантам.
Раніше з'явилася інформація, що у Маріуполі окупанти віддадуть квартири місцевих жителів російським військовим.
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