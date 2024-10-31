Покровськ частково знеструмлений, росіяни зруйнували 80% критичної інфраструктури у громаді — Добряк

Тривалий час знеструмлена північна та місцями східна частина Покровська. Крім того, електропостачання повністю відсутнє у місті Родинське, а також у семи населених пунктах громади. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Відомо, що з 18 вересня відсутнє електропостачання у селах Жовте та Новопустинка. З початку жовтня без електрики живуть мешканці Новотроїцького, Нововасильівки, Успенівки, Волкового та Солоного.



За словами начальника Покровської МВА Сергія Добряка, російські загарбники зруйнували 80% критичної інфраструктури.



«Громада знаходиться у зоні активних бойових дій, під постійними обстрілами. Ворог просто не дає можливості енергетикам відновити електропостачання, б'є по ремонтних бригадах. Разом з фахівцями ДТЕК ми намагаємося знайти шляхи вирішення цього питання з огляду на ситуацію з безпекою», — зазначив він.



Крім того, у ДТЕК «Донецькі електромережі» зазначили, що з початку 2024 року ремонтні бригади понад 20 разів потрапляли під обстріл під час відновлювальних робіт, 17 енергетиків отримали поранення.



«Енергообладнання, яке забезпечувало харчування сіл Покровської громади, знаходиться поряд із лінією фронту. Воно зруйноване і, на жаль, поки що не підлягає відновленню через постійні бойові дії. Відновлення електропостачання можливе лише у разі відсунення фронту та стихання обстрілів», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що російські війська двічі обстріляли Покровську громаду на Донеччині. Під удар потрапило селище Шевченка та приватний сектор міста Покровськ.