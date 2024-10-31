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У Маріуполі окупанти знищили старовинну школу, на її місці зводять нову будівлю

31 жовтня 2024, 13:59

У Маріуполі окупанти знищили старовинну школу, на її місці зводять нову будівлю

У Маріуполі окупанти знищили старовинну школу, на її місці зводять нову будівлю

У тимчасово захопленому Росією Маріуполі російські окупанти знищили старовинну школу міста, побудовану ще XIX столітті. На її місці зводять новий будинок. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

Відомо, що Маріупольський колегіум-школа №1 — один із найстаріших навчальних закладів Маріуполя, його збудували ще 1894 року. До революції 1917 року це була Маріїнська жіноча гімназія.

«У Другу Світову війну будівля використовувалася як госпіталь. Через 80 років, у 2022, тут знову вмирали поранені люди від військових обстрілів. У школі облаштували укриття. Але це не зупинило росіян, щоб знищити історичну будівлю», — йдеться у повідомленні.

Яка нова будівля буде на місці навчального закладу — невідомо.



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