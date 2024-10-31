Обстріл Берислава військами РФ: загинув мирний житель

Після нічного обстрілу російських військ загинув ще один мешканець Херсонщини. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Через нічний обстріл Берислава поранення, несумісні з життям, дістав чоловік 1986 року народження. Мої співчуття рідним загиблого», - уточнив голова Херсонської ОВА.



Раніше стало відомо, що через ранковий обстріл Херсона постраждали двоє городян. До лікарні звернулися двоє чоловіків, 52 та 59 років.



Саме тому підрозділам морської піхоти ТрО на Херсонщині було передано додаткові засоби радіоелектронної боротьби.

Засоби РЕБ для Херсонської ТрО. Фото: Прокудін

«Оскільки терористичні атаки російських окупантів на Херсон та область не припиняються, посилюємо підрозділи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби додатковими засобами, здатними стримувати навалу FPV-дронів та "Мавіків"», - розповів Прокудін.



Нагадаємо, російські війська атакували Херсон, вбивши 62-річного чоловіка. Також сьогодні вранці окупанти вдарили з БпЛА по Бериславу, постраждала жінка.