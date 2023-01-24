Війська РФ обстріляли Костянтинівку, поранили чотирьох мирних жителів

Армія РФ обстріляла Костянтинівку, поранила чотирьох мирних жителів. Фото: Павло Кириленко

Російські війська обстріляли Костянтинівку Донецької області, поранено 4 мирних мешканців, серед них двоє дітей. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Серед поранених двоє дітей. Усім постраждалим надано медичну допомогу — стан здоров'я наразі задовільний», - написав він.

Також Кириленко розповів, що внаслідок обстрілу Костянтинівки було пошкоджено багатоповерхівки.

Пізніше Кириленко зазначив, що в багатоповерхівках вилетіли вікна, пошкоджено квартири. Мешканці вже отримують плівку та будматеріали для оперативного ремонту.





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