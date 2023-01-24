Верховний комісар ООН у справах біженців побував у Харкові

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді побував на Північній Салтівці — цей житловий масив на північному сході Харкова найбільше постраждав через російські обстріли. Про це в ефірі телемарафону розповів мер міста Ігор Терехов.



«Ми пройшлися дворами Північної Салтівки. Він був вражений тими масштабними руйнуваннями, які завдав нам російський агресор, руйнуванням дитячих садочків, шкіл, інфраструктури та житлових висотних будинків», — повідомив Терехов.



Мер показав верховному комісару ООН у справах біженців, які проводяться відновлювальні роботи. Зокрема, вдалося відремонтувати 66 будинків, і роботи не припиняються.



Терехов також наголосив, що знищені будинки та руйнування є в усіх дев'яти районах Харкова, проте на Північній Салтівці вони наймасштабніші.

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