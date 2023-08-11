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У центрі Москви збито безпілотник

Оновлено
11 серпня 2023, 11:18

У центрі Москви збито безпілотник

Вибух безпілотника у Москві. Кадр з відео Вибух безпілотника у Москві. Кадр з відео

У Москві було збито безпілотник, уламки впали в районі 67-ї міськлікарні.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

«Попередньо, біля міськой клінічної лікарні №67 у районі Москви-ріки було збито БПЛА літакового типу. Поруч знаходиться Карамишевський гідровузол», — повідомляє канал SHOT.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав.

«Була здійснена спроба прольоту на місто одного безпілотника. Внаслідок роботи ППО він був ліквідований. Під час падіння уламків у районі Карамишевської набережної ніхто не постраждав. Серйозних руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці», — написав він у своєму телеграм-каналі.

Міноборони РФ пізніше заявило, що дрон був подавлений засобами радіоелектронної боротьби.

Раніше в московському аеропорту «Внуково» було відкладено рейси та введено план «Килим». Це було через нібито появу безпілотника. На даний момент аеропорт відновив свою роботу, першим прийшов рейс із Грозного.

Нагадаємо, низка регіонів РФ цієї ночі були атаковані безпілотниками, міноборони РФ вважає, що країна була атакована українськими дронами.

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