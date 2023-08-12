ЗСУ відбили території на Таврійському напрямку

Збройні сили України просунулися на південному фронті протягом доби. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.



«Таврійський напрямок. Є відбиті території. Сили оборони працюють», — написав він у своєму телеграм-каналі.



За словами Тарнавського, артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 1303 вогневих завдань.



Крім того, він повідомив, що за останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 242 особи (загинули — 80, поранені — 160, полонені — 2).



Знищено 7 одиниць військової техніки супротивника. Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 2 артилерійські системи та міномети, 1 одиниця автомобільної та 1 одиниця спеціальної техніки.



Також було знищено три склади боєприпасів.