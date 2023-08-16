Морські надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель Оленегірський гірник і танкер SIG, є власною технічною розробкою СБУ. Про це голова СБУ Василь Малюк розповів у коментарі CNN.



«Морські надводні дрони — унікальна розробка СБУ. До цієї розробки не стосуються жодні приватні компанії. Саме ці дрони атакували Кримський міст у липні 2023 року, окремі — "Оленьогірський гірник" та нафтовий танкер SIG», — розповів він.



За його словами, над розробкою цих дронів та їх виготовленням працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та айтішники.



«Виготовлення наших дронів здійснюється на одному із підземних виробництв на території України. Сьогодні в процесі розробки та реалізації у нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів», — наголосив Малюк.

Глава СБУ зазначив, що саме його відомство було автором відповідних оперативних задумів та їхньої подальшої успішної реалізації спільно з Військово-морськими силами ЗСУ.



Він додав, що морські дрони, що пошкодили Кримський міст у липні 2023 року, з ініціативи особового складу було названо «SeaBaby» («Морський малюк»). Вони обладнані бойовою частиною 850 кг.



Для поразки десантного корабля «Оленьогірський гірник» та танкера «SIG» було використано два окремі надводні дрони, у кожному з яких було по 450 кг бойової частини.



При цьому Малюк наголосив: усі вражені спецслужбою цілі цілком законні відповідно до українського законодавства та норм міжнародного права.



Він також зазначив, що західні партнери не беруть участі у цих спецопераціях, але активно переймають унікальний досвід СБУ.

У серпні СБУ провела дві операції у Чорному морі. Так, уночі 4 серпня надводний морський дрон атакував десантний корабель «Оленьогірський гірник» у бухті Новоросійська.



За наявною інформацією, росіяни ще не скоро зможуть полагодити корабель.

5 серпня в районі Керченської протоки морський дрон ударив по нафтовому танкеру SIG, який перевозив паливо для російського флоту. Спецоперацію провела Служба безпеки України спільно із ВМС.