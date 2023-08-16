Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Малюк: Морські дрони, що атакували Кримський міст, військовий корабель та танкер — розробка СБУ

16 серпня 2023, 10:35

Малюк: Морські дрони, що атакували Кримський міст, військовий корабель та танкер — розробка СБУ

Морські надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель Оленегірський гірник і танкер SIG, є власною технічною розробкою СБУ. Про це голова СБУ Василь Малюк розповів у коментарі CNN.

«Морські надводні дрони — унікальна розробка СБУ. До цієї розробки не стосуються жодні приватні компанії. Саме ці дрони атакували Кримський міст у липні 2023 року, окремі — "Оленьогірський гірник" та нафтовий танкер SIG», — розповів він.

За його словами, над розробкою цих дронів та їх виготовленням працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та айтішники.

«Виготовлення наших дронів здійснюється на одному із підземних виробництв на території України. Сьогодні в процесі розробки та реалізації у нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів», — наголосив Малюк.

Глава СБУ зазначив, що саме його відомство було автором відповідних оперативних задумів та їхньої подальшої успішної реалізації спільно з Військово-морськими силами ЗСУ.

Він додав, що морські дрони, що пошкодили Кримський міст у липні 2023 року, з ініціативи особового складу було названо «SeaBaby» («Морський малюк»). Вони обладнані бойовою частиною 850 кг.

Для поразки десантного корабля «Оленьогірський гірник» та танкера «SIG» було використано два окремі надводні дрони, у кожному з яких було по 450 кг бойової частини.

При цьому Малюк наголосив: усі вражені спецслужбою цілі цілком законні відповідно до українського законодавства та норм міжнародного права.

Він також зазначив, що західні партнери не беруть участі у цих спецопераціях, але активно переймають унікальний досвід СБУ.

Читайте также:

Морські дрони: що це за зброя і як вона може вплинути на хід війни

У серпні СБУ провела дві операції у Чорному морі. Так, уночі 4 серпня надводний морський дрон атакував десантний корабель «Оленьогірський гірник» у бухті Новоросійська.

За наявною інформацією, росіяни ще не скоро зможуть полагодити корабель.
5 серпня в районі Керченської протоки морський дрон ударив по нафтовому танкеру SIG, який перевозив паливо для російського флоту. Спецоперацію провела Служба безпеки України спільно із ВМС.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Організації
СБУ
Події
Війна дрони Морські дрони
Місця
Кримський міст

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:50
У «ДНР» заявили, що знайшли у Волновасі «екстремістську літературу»
09:27
«ДНР»: За добу від обстрілу постраждали чотири особи
23:33
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 15 серпня
21:00
«ДНР»: У Горлівці чоловік постраждав під час підриву на міні «Пелюстка»
15:13
«Суд ЛНР» засудив до 15 років полоненого військовослужбовця ЗСУ
13:29
«ДНР»: Двоє людей постраждали внаслідок обстрілу Донецька
23:37
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 14 серпня
19:00
«Суд ДНР» засудив полоненого «азовця» до 25 років колонії
18:32
«ДНР»: Під час обстрілу Донецька та села Кременець постраждали троє людей
12:47
Росія відмовилася відновлювати аеропорт Маріуполя найближчими роками
23:04
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 13 серпня
20:08
Жителя окупованої Луганщини за роботу у «МНС ЛНР» заочно засудили до 13 років ув'язнення
19:06
«ДНР»: Чоловік загинув під час обстрілу Донецька, поранено жінку
17:24
«ДНР»: Двоє людей поранено ранковим обстрілом Горлівки
23:54
У Росії показали новий підручник історії: що написано про війну з Україною ►
23:41
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 серпня
22:10
У СБУ розповіли подробиці нічної атаки дронів у Криму — ЗМІ
15:48
В окупованій Макіївці обстріляно полігон ТПВ, поранено чоловіка
12:24
Студентів залучать до будівництва драматичного театру в окупованому Маріуполі
00:18
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 11 серпня
усі новини
11:37
Лікар дав поради, як уберегтися від кишкових інфекцій наприкінці літа
11:31
Внаслідок обстрілів Донецької області загинули 4 особи, 7 отримали поранення — голова ОВА
10:59
Росія вночі атакувала порт на Одещині: пошкоджено склади та зерносховища
10:50
У «ДНР» заявили, що знайшли у Волновасі «екстремістську літературу»
10:35
Малюк: Морські дрони, що атакували Кримський міст, військовий корабель та танкер — розробка СБУ
09:27
«ДНР»: За добу від обстрілу постраждали чотири особи
08:56
Сили оборони звільнили від окупантів Урожайне на Донеччині
08:15
Росіяни минулої доби вбили чотирьох мешканців Донбасу
23:33
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 15 серпня
21:00
«ДНР»: У Горлівці чоловік постраждав під час підриву на міні «Пелюстка»
20:48
Глава Донецької ОВА про ситуацію в Урожайному: «там ще тривають жорсткі обстріли»
20:37
Обстріл Херсонської області: Поранено п'ятьох людей
20:19
У Повітряних силах заявили, що Україні жодного разу не вдалося збити російські ракети Х-22
19:39
У НАТО запропонували Україні відмовитися від територій. В МЗС назвали це неприйнятним
18:43
Обстріл Донеччини: двоє загиблих та п'ятеро поранених
17:49
Шведська SKF повідомила про влучення ракети в її завод у Луцьку, де загинули троє — ЗМІ
17:03
Зеленський відвідав бригади, які ведуть наступ на Мелітопольському напрямі
15:53
МВС: Внаслідок обстрілу в ніч на вівторок загинули троє людей, 27 поранено
15:13
«Суд ЛНР» засудив до 15 років полоненого військовослужбовця ЗСУ
14:32
Держприкордонслужба: Контроль над виїздом за кордон посилять, підключать ТЦК
усі новини
ВІДЕО
В Одесі згорів супермаркет через повітряну атаку. Фото: Сили ППО знищили 15 дронів та 8 ракет. В Одесі спалахнули пожежі через уламки
14 серпня, 09:47
У Росії показали новий підручник історії: що написано про війну з Україною ► У Росії показали новий підручник історії: що написано про війну з Україною ►
12 серпня, 23:54
Вибух безпілотника у Москві. Кадр з відео У центрі Москви збито безпілотник
11 серпня, 11:18
Їх записали до «іноагентів»: Максакова, Апахонич, Беньяш — особисті історії Їх записали до «іноагентів»: Максакова, Апахонич, Беньяш — особисті історії
10 серпня, 18:40
У Сергієво-Посаді РФ горить завод Міноборони РФ, є постраждалі. Фото: Російські ЗМІ У Підмосков'ї стався вибух на заводі, який виготовляє військове обладнання
09 серпня, 11:21
Міст у районі Генічеська. Фото: ТАСС Завдано ударів по мостах біля Генічеська та Чонгара
06 серпня, 17:40
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама