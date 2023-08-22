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У Маріуполі до російських шкіл готуються прийняти 14 тисяч дітей — радник мера

22 серпня 2023, 18:03

У Маріуполі до російських шкіл готуються прийняти 14 тисяч дітей — радник мера

Російська влада очікує, що до шкіл окупованого Маріуполя 1 вересня підуть 14 тисяч дітей, з них 11,5 тисяч — це українські діти, які досі залишаються в місті. Про це у коментарі «Радіо Свобода» повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«11,5 тисяч дітей це багато для окупованого міста, але це насправді не так багато. Якщо це розділити на кількість шкіл та на стандартні українські класи — по 25-30 дітей, ви зрозумієте, що фактично це 3-4 школи на півмільйонне місто, де було понад 60 шкіл», — сказав Андрющенко.

Редакція не може перевірити ці дані незалежно.

Російські війська окупували Маріуполь у травні 2022 року після кровопролитних боїв та тривалої блокади. У ході військового вторгнення Росії в Україну Маріуполь майже повністю зруйнований обстрілами. За оцінками ООН, у місті знищено або пошкоджено близько 90% багатоповерхових житлових будинків та близько 60% приватних будинків.

За підтвердженими міською владою даними, у зруйнованому та окупованому Росією Маріуполі загинули щонайменше 20 тисяч людей.

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