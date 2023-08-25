У ГУР підтвердили удар по 126-й гвардійській бригаді РФ в окупованому Криму

По 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту РФ, що базується в селі Перевальське в тимчасово окупованому Криму, 25 серпня було завдано удару. Про це у коментарі LIGA.net розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.



Telegram-канал «Кримський вітер» писав , що внаслідок удару серед окупантів було багато поранених та їх повезли до сімферопольського шпиталю на вулиці Горького. За даними джерел каналу, двоє російських військових загинули та семеро поранені.



Юсов підтвердив інформацію про поразку 126-ї бригади, зазначивши, що це був не перший удар по ній.



«Як в останньому інтерв'ю заявив [начальник ГУР] генерал-майор Кирило Буданов: Україна тепер може завдавати поразки та реалізовувати операції у будь-якій точці окупованого Криму. Там найближчим часом буде також багато новин», - сказав Юсов.



Вранці 25 серпня у кількох районах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. У міноборони РФ заявили, що російська протиповітряна оборона нібито збила 9 безпілотників літакового типу, ще 33 «не досягли мети», оскільки нібито працювали засоби радіоелектронної боротьби.