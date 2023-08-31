У Донецькій області під час бойового завдання розбилися два українські вертольоти Мі-8

У Краматорському районі Донецької області під час бойового завдання розбилися два українські вертольоти Мі-8, попередньо відомо про 6 загиблих, але ця інформація ще уточнюється. Про це з посиланням на слова начальника прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Іллі Євлаша повідомляє «РБК-Україна».



За його словами, через що саме сталася трагедія невідомо, але є інформація, що коли українські вертольоти йшли на посадку, злетів російський винищувач Су-35.

«Так, дійсно, сталася авіакатастрофа за участі двох гелікоптерів Мі-8. Вони перебували на бойовому завданні. Під час того, як вони виконували завдання в повітрі був ворожий винищувач Су-35», — розповіли військові, зазначивши, що дані щодо кількості загиблих ще потребують уточнення.

Євлаш додав, що зараз слідчі встановлюють деталі та обставини того, що саме спричинило авіакатастрофу, працює комісія, результати її розслідування оприлюднять пізніше.

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