В Донецкой области во время боевого задания разбились два украинских вертолета Ми-8

В Краматорском районе Донецкой области во время боевого задания разбились два украинских вертолета Ми-8, предварительно известно о 6 погибших, но эта информация требует уточнения. Об этом со ссылкой на слова начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша сообщает «РБК-Украина».



По его словам, из-за чего произошла трагедия неизвестно, но есть информация, что в то время, когда украинские вертолеты шли на посадку, взлетел российский истребитель Су-35.

«Да, действительно, произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов Ми-8. Они находились на боевом задании. Во время того, как они выполняли задание в воздухе был вражеский истребитель Су-35», — рассказали военные, отметив, что данные по количеству погибших еще нуждаются в уточнении.

Евлаш добавил, что сейчас следователи устанавливают детали и обстоятельства того, что именно стало причиной авиакатастрофы, работает комиссия, результаты ее расследования обнародуют позже.

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