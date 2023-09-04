ГУР показало російського пілота, який передав вертоліт Мі-8 Україні

Захоплений ГУР Мі-8. Фото: ГУР

Головне управління розвідки МО України продемонструвало відео захоплення російського вертольота Мі-8, яке було перехоплено розвідниками 23 серпня. Документальна картина, в яку увійшли кадри спецоперації, була опублікована на YouTube-каналі ГУР.

У фільмі розповідається, яким чином російський пілот вийшов на зв'язок з українською розвідкою і що спричинило його вчинок.



Льотчиком виявився 28-річний Максим Кузьмінов, він служив у 319-му окремому вертолітному полку армійської авіації РФ – в/ч 13984 з пунктом постійної дислокації у Приморському краї РФ.



За словами пілота, він наважився перегнати гелікоптер, коли знаходився недалеко від лінії розмежування. Попередньо він зв'язався із представниками військової розвідки. Пояснив їм свою ситуацію.

Російський пілот Максим Кузьмінов. Кадр з відео

У ГУР запропонували гарантії безпеки, нові документи, грошову винагороду. Обговорили всі ці деталі та почали планувати безпосередньо переліт.



«Я зрозумів, що перебуваю поруч із кордоном, зв'язався, сказав, спробуймо. Перелетів на гранично низькій висоті, в режимі радіомовчання. Ніхто не знав, що зі мною, дні три-чотири ніхто нічого не розумів», — розповів Кузьмінов.



Разом з вертольотом Мі-8, українська розвідка отримала дані про секретне обладнання, системи зв'язку та мережу аеродромів.

Захоплений ГУР Мі-8. Фото: ГУР

Російський пілот Максим Кузьмінов упевнений, що правда на боці України, тому тут немає жодних фашистів. Він також назвав війну проти України геноцидом двох народів.

23 серпня стало відомо, що російський військовий вертоліт Мі-8 перелетів на територію України.