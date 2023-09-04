Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

ГУР показало російського пілота, який передав вертоліт Мі-8 Україні

04 вересня 2023, 10:33

ГУР показало російського пілота, який передав вертоліт Мі-8 Україні

Захоплений ГУР Мі-8. Фото: ГУР Захоплений ГУР Мі-8. Фото: ГУР

Головне управління розвідки МО України продемонструвало відео захоплення російського вертольота Мі-8, яке було перехоплено розвідниками 23 серпня. Документальна картина, в яку увійшли кадри спецоперації, була опублікована на YouTube-каналі ГУР.

У фільмі розповідається, яким чином російський пілот вийшов на зв'язок з українською розвідкою і що спричинило його вчинок.

Льотчиком виявився 28-річний Максим Кузьмінов, він служив у 319-му окремому вертолітному полку армійської авіації РФ – в/ч 13984 з пунктом постійної дислокації у Приморському краї РФ.

За словами пілота, він наважився перегнати гелікоптер, коли знаходився недалеко від лінії розмежування. Попередньо він зв'язався із представниками військової розвідки. Пояснив їм свою ситуацію.

Російський пілот Максим Кузьмінов. Кадр з відео

У ГУР запропонували гарантії безпеки, нові документи, грошову винагороду. Обговорили всі ці деталі та почали планувати безпосередньо переліт.

«Я зрозумів, що перебуваю поруч із кордоном, зв'язався, сказав, спробуймо. Перелетів на гранично низькій висоті, в режимі радіомовчання. Ніхто не знав, що зі мною, дні три-чотири ніхто нічого не розумів», — розповів Кузьмінов.

Разом з вертольотом Мі-8, українська розвідка отримала дані про секретне обладнання, системи зв'язку та мережу аеродромів.

Захоплений ГУР Мі-8. Фото: ГУР

Російський пілот Максим Кузьмінов упевнений, що правда на боці України, тому тут немає жодних фашистів. Він також назвав війну проти України геноцидом двох народів.

23 серпня стало відомо, що російський військовий вертоліт Мі-8 перелетів на територію України.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Мі-8
Організації
ГУР МОУ

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:49
ЗС РФ обстріляли Білогорівку авіацією та артилерією, вдарили по Невському в Луганській області
09:24
Війська РФ обстріляли Торецьк, є руйнування
09:19
У захопленій РФ частині Луганської області є наміри збільшити та прискорити темпи мобілізації
09:03
Окупанти більше 100 разів атакувала Запорізьку область: поранено троє людей
07:59
Атака на Донецьку область: за добу окупанти поранили п'ятьох людей, ще один загинув
23:34
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 3 вересня
23:00
«ДНР»: Під час обстрілу Донецька загинув чоловік, двоє людей поранено
17:11
«ДНР»: Двоє чоловіків поранено під час обстрілу Макіївки
23:00
Донецьк, Луганськ і не лише: Головні події 2 вересня
20:58
Сильна пожежа сталася у Перевальську
23:00
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 1 вересня
22:46
«ЛНР» пішла в ізоляцію: чому заборонено мобільний інтернет ►
17:42
Доповідав окупантам про місця дислокації ЗСУ: за колабораціонізм судитимуть мешканця Торецька
17:17
«Ранок почався не з кави». Під захопленим Маріуполем партизани підпалили базу окупантів
17:00
В Україну вдалося повернути 11 депортованих Росією дітей — ОП
16:59
Дітей з Ясинуватої повезуть навчатися до Челябінська. Нібито вже погодились батьки 50 дітей
16:05
Війська РФ обстріляли єдину працюючу лікарню в Авдіївці
15:24
У «ДНР» заявили про обстріл Донецька, є постраждалі і загибла
15:16
У Донецьку розібрали стихійний меморіал із портретами Пригожина та Уткіна
15:09
На захоплених територіях окупанти створюють із української молоді пропагандистів — ЦНС
усі новини
12:22
Міноборони України допустило використання на фронті дрону зі штучним інтелектом
12:12
За добу на Луганській ділянці фронту ЗСУ знищили 67 російських загарбників
11:51
ЗС РФ за добу зруйнували в Донецькій області 7 житлових будинків, будинок культури та підстанцію
11:41
Українець двічі намагався підпалити військкомати у РФ
11:08
Атака на Одеську область: російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії
10:56
Росія використовує шкідливе програмне забезпечення для атак на українських військових
10:33
ГУР показало російського пілота, який передав вертоліт Мі-8 Україні
10:14
Олексій Резніков подав заяву про відставку до Верховної Ради
09:49
ЗС РФ обстріляли Білогорівку авіацією та артилерією, вдарили по Невському в Луганській області
09:24
Війська РФ обстріляли Торецьк, є руйнування
09:19
У захопленій РФ частині Луганської області є наміри збільшити та прискорити темпи мобілізації
09:03
Окупанти більше 100 разів атакувала Запорізьку область: поранено троє людей
08:58
У районі Бахмута минулого тижня ЗСУ звільнили ще 3 кв. км
08:32
Українські сили збили 23 «Шахеди» під час нічної атаки Росії
08:27
Сили ППО збили 17 «Шахедів» на півдні Одеської області
08:16
Армія РФ випустила понад 200 снарядів по Херсонщині, є поранені, серед них — дитина
08:03
Над Курською областю пролунали вибухи
07:59
Атака на Донецьку область: за добу окупанти поранили п'ятьох людей, ще один загинув
23:34
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 3 вересня
23:00
«ДНР»: Під час обстрілу Донецька загинув чоловік, двоє людей поранено
усі новини
ВІДЕО
«ЛНР» пішла в ізоляцію: чому заборонено мобільний інтернет ► «ЛНР» пішла в ізоляцію: чому заборонено мобільний інтернет ►
01 вересня, 22:46
Київський район Донецька – під обстрілом. Фото: місцеві Telegram-канали У «ДНР» заявили про обстріл Донецька, є постраждалі і загибла
01 вересня, 15:24
У Донецьку на «Алеї героїв» так звана «влада» знесла стихійний меморіал із портретами загиблих в авіакатастрофі «вагнерівцями». Фото: Апачев У Донецьку розібрали стихійний меморіал із портретами Пригожина та Уткіна
01 вересня, 15:16
Лідер російського гурту «Ногу свело!» розповів, чому виступив проти війни ► Лідер російського гурту «Ногу свело!» розповів, чому виступив проти війни ►
31 серпня, 20:27
У Донецьку під обстріл потрапила недобудована багатоповерхова хата. Фото: Місцеві Telegram-канали У Донецьку ракета влетіла в ЖК «Бульвар Сіті»
30 серпня, 10:24
Атака на військовий аеродром у Пскові. Фото: Соцмережі Дрони атакували військовий аеродром у російському Пскові
30 серпня, 00:45
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама