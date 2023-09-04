В Азовське море впав російський гелікоптер Ка-52

За попередньою інформацією, першого вересня російський вертоліт Ка-52 зазнав катастрофи в Азовському морі. Про падіння гелікоптера противника написав телеграм-канал Baza.



Втрата повітряного судна була зафіксована приблизно за півтора кілометра від берегової лінії, а причиною падіння стали складні метеоумови — в районі був сильний туман.



У повідомленні також зазначили, що двох членів екіпажу російського Ка-52 вдалося врятувати.

Нагадаємо, українські військові збили два російські вертольоти Ка-52 за ранок.