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Данілов назвав головну мету місцевих «виборів» на окупованих територіях

05 вересня 2023, 16:15

Данілов назвав головну мету місцевих «виборів» на окупованих територіях

На захоплених територіях України відбуваються «вибори» до місцевих «дум». Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, що головною метою такого «волевиявлення» є насильницька мобілізація. Про це він написав у своїй соцмережі.

«Одне з основних завдань, яке вирішує російська влада проведенням так званого «єдиного дня голосування» — це введення тимчасово окупованих територій до правового поля рф з метою розбудови мобілізаційної інфраструктури, примушення до прийняття російського громадянства і підготовка «нових громадян рф» до насильницького призову до росармії», — зазначив секретар РНБО.

На думку Данілова, діяльність руху опору, виїзд мешканців із окупованих територій, знищення окупаційних адміністративних центрів та колаборантів можуть зруйнувати насильницьку русифікацію.

«Вона (русифікація — прим.) вже була в українській історії, починаючи з Петра І та Катерини ІІ. Шкода, що дехто про це забув», — резюмував секретар РНБО.

Нагадаємо, українська влада закликає жителів окупованих територій не брати участь у регіональних виборах РФ.

Так, на окупованих землях Донецької та Запорізької областей росіяни до 8 вересня проводитимуться так зване «дострокове голосування». Тобто «вибори» за місцем проживання. У Луганській та Херсонській областях «дострокове голосування» розпочнеться 2 вересня. Така розтягнута схема необхідна росіянам, щоб приховати явку та відсутність інтересу місцевих до волевиявлення.

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