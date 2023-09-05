«ДНР»: В Донецьку за день від обстрілів поранено 7 людей

В окупованих Донецьку та Макіївці вдень 5 вересня було обстріляно кілька районів: Київський, Куйбишевський, Петрівський та Кіровський райони міста Донецька, Червоногвардійський район Макіївки, Ясинуватський район, Горлівка, населені пункти Світлодарськ, Миронівський, Луганське. Про це заявили в угрупуванні «ДНР».



Внаслідок обстрілів загинула 86-річна жінка.



Усього семеро людей отримали поранення, у тому числі 17-річний підліток.



Обстрілами пошкоджено 19 домобудівель та сім об'єктів інфраструктури.



Під час обстрілу Куйбишевського району по вулиці Зуївська пошкоджено дитячий садок № 364. Під час обстрілу Куйбишевського району сталося повторне пряме влучення снаряда до дитячого садка №191.