В окупованому Сімферополі горіла військова частина

\u003Cp\u003EУ військовій частині РФ окупованого Сімферополя 9 вересня сталася пожежа.\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003EПожежа сталася на складі частини. Місцева окупаційна влада стверджує, що причиною пожежі стало «побутове спалах», попри те, що йому передували вибухи.\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp\u003EПожежа локалізована.\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp\u003E\r\n\u003Cscript src=\u0022https:\/\/telegram.org\/js\/telegram-widget.js?22\u0022 async=\u0022\u0022 data-telegram-post=\u0022KrimSegodnya\/1853\u0022 data-width=\u0022100%\u0022\u003E\u003C\/script\u003E\r\n\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cdiv class=\u0022read_also\u0022\u003E\r\n\u003Cp\u003EЧитайте також:\u003C\/p\u003E\r\n\u003Ca href=\u0022\/news\/281454-novosti-donbassa-v-telegram-tolko-samoe-vazhnoe-podpisyvajtes\u0022\u003E«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E