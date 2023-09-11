«Вибори» на окупованих територіях: засекречені кандидати Кремля та «брудні» технології

Що засекретили російські політтехнологи, пояснивши міркуваннями безпеки, проводячи незаконні вибори на окупованих територіях України?



Яких партій було допущено до процесу — і чому на окуповані території відмовляються їхати незалежні спостерігачі?



«Виборча карусель» із дистанційним голосуванням у Запорізькій області. Аналіз виборчих списків (кандидати «для галочки», «вічні кандидати» та «мертві душі» у списках) та розбір політтехнологій, які застосовують Кремль.



Усі подробиці — у блозі Олексія Мацуки.