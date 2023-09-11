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«Выборы» на оккупированных территориях: засекреченные кандидаты Кремля и «грязные» технологии

11 сентября 2023, 20:23

«Выборы» на оккупированных территориях: засекреченные кандидаты Кремля и «грязные» технологии

Что засекретили российские политтехнологи, пояснив «соображениями безопасности», проводя незаконные выборы на оккупированных территориях Украины?

Какие партии были допущены к процессу — и почему на оккупированные территории отказываются ехать независимые наблюдатели?

«Избирательная карусель» с дистанционным голосованием в Запорожской области. Анализ избирательных списков (кандидаты «для галочки», «вечные кандидаты» и «мертвые души» в списках) и разбор политтехнологий, применяемых Кремлем. 

Все подробности — в блоге Алексея Мацуки.

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