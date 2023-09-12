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Росія проводить «вибори» в окупації, щоб домогтися мирних переговорів — Лещенко

12 вересня 2023, 18:48

Росія проводить «вибори» в окупації, щоб домогтися мирних переговорів — Лещенко

Росія, проводячи так звані «вибори» на окупованих територіях України, намагається все далі «відсунути» повернення цих територій. Таку думку висловив радник глави Офісу президента України Сергій Лещенко в інтерв'ю журналісту Олексію Мацуку в ефірі телеканалу FREEДOM.

«Щоб надалі за столом переговорів (а Росія хоче цих переговорів) у них були якісь козирі — мовляв, якщо за конституцією РФ ці землі наші і ми там провели вибори, то народ зробив свій вибір і навіть делегував своїх представників до органів влади. Мовляв, і що ціна компромісу тепер дорожча за Україну. Тобто, вони набивають ціну. Внаслідок цього блефа піднімають ставки для того, щоб виглядати крутішими на цих переговорах», — вважає Лещенко.

Він зазначив, що Кремль потребує переговорів, тому агресорові потрібний перепочинок у війні «на пару років, щоб поповнити резерви зброї, почати виробляти більше крилатих ракет, щоб потім цю війну відновити».

«Тому українське керівництво з президентом дуже чітко каже: ми маємо це питання вирішити раз і назавжди, ми не можемо його відкласти, перекласти на плечі майбутніх поколінь, як зробив Порошенко через Мінські угоди. Поставмо крапку раз і назавжди. І ця точка зрозуміла — територіальна цілісність України, її членство в Євросоюзі та НАТО, компенсація Україні Росією завданих збитків», — резюмував Лещенко.

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