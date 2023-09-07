Ілон Маск зірвав таємний напад України на флот РФ — CNN

Американський мільярдер Ілон Маск таємно наказав своїм інженерам відключити мережу супутникового зв'язку Starlink його компанії поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати таємний напад України на російський військово-морський флот. Про це пише американське видання CNN.



Коли українські підводні дрони, начинені вибухівкою, наблизилися до російського флоту, вони втратили зв'язок і викинулися на берег.



Рішення Маска, внаслідок якого українські чиновники змушені були просити його знову включити супутники, було спричинене страхом, що Росія відповість на напад ядерною зброєю.

Міністерство оборони України допустило до експлуатації у ЗСУ дрон SAKER SCOUT зі штучним інтелектом.



