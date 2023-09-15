Суд заарештував Шуфрича на два місяці без права застави

Печерський районний суд Києва відправив народного депутата Нестора Шуфрича на 60 діб під арешт без можливості внесення застави. Про це повідомляє УНН.



Шуфрич перебуватиме під вартою до 13 листопада включно. Його взяли під варту в залі суду.



Служба безпеки України 15 вересня повідомила про підозру у державній зраді Нестору Шуфричу. За даними слідства, Шуфрич співпрацював та виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого — координація російської агентури в Україні.