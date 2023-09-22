Через бої та з інших причин без світла залишається 411 населених пунктів — «Укренерго»

Відновлено роботу енергооб'єкта, який отримав пошкодження під час вчорашньої масованої ракетної атаки України військами РФ, учора було зафіксовано короткострокове відключення високовольтної повітряної лінії на Дніпропетровщині. Про це повідомили у «Укренерго».



У компанії розповіли, що через бойові дії та з інших причин без світла на ранок залишається 411 населених пунктів України.



«Через обстріли є нові пошкодження мереж в прифронтових районах: Донеччини, Дніпропетровщини, Харківщини, Херсонщини. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових», — йдеться у повідомленні.



Сьогодні, як розповіли в «Укренерго», є імпорт електроенергії зі Словаччини, туди ж і до Молдови здійснюється експорт.

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