Из-за боев и по другим причинам без света остается 411 населенных пунктов — «Укрэнерго»

Восстановлена работа энергообъекта, который получил повреждения во время вчерашней массированной ракетной атаки войск РФ, вчера было зафиксировано краткосрочное отключение высоковольтной воздушной линии на Днепропетровщине. Об этом сообщили в «Укрэнерго».



В компании рассказали, что из-за боевых действий и по другим причинам без света на утро остается 411 населенных пунктов Украины.



«Из-за обстрелов есть новые повреждения сетей в прифронтовых районах: Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областей. Восстановление питания происходит при ситуации безопасности и с разрешения военных», — идет речь в сообщении.



Сегодня, как рассказали в «Укрэнерго», есть импорт электроэнергии из Словакии, туда же и в Молдову осуществляется и экспорт.

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