Зеленський про передачу далекобійної зброї: «Настане момент — ми все це побачимо»

Володимир Зеленський розповів, що Україна отримає від США далекобійні ракети. Фото: ВП

Україна наполегливо працює над отриманням далекобійної зброї, і результати цієї роботи будуть помітні за деякий час. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, спілкуючись із українськими журналістами у Вашингтоні, передають у пресслужбі Офісу президента.



За його словами, у столиці США відбулися відверті розмови з американськими конгресменами.



«Вони отримали всі відповіді», — підкреслив він.



Також Зеленський наголосив, що під час зустрічі із конгресменами обговорювалися певні плани, а також необхідна Україні допомога.



«Це зазначили й у Білому домі, що ми спілкувалися із конгресменами. До мене звертався і Пентагон із цим. Мій голос чують, і саме такі прямі розмови слід проводити», — зазначив глава держави.



Щодо перспектив надання Україні ракет ATACMS Володимир Зеленський наголосив, що йдеться загалом про посилення далекобійних можливостей України.



«Ми над цим питанням дуже довго та потужно працюємо. І буде так само, як із F-16. Ми розуміємо як буде. І настане момент — ми це побачимо», — підсумував Володимир Зеленський.



Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про новий пакет американської допомоги Україні у сфері безпеки, до якого увійдуть артилерія, боєприпаси, протитанкові засоби, а наступного тижня перші американські танки «Абрамс» та системи ППО Hawk будуть доставлені до України.