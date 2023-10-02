Франція страхуватиме від воєнних ризиків свої компанії в Україні

Французька державна страхова компанія Bpifrance Assurance Export страхуватиме французькі компанії, які готові інвестувати в Україну та брати активну участь у реконструкції країни, не чекаючи завершення війни. Цією новиною поділився Уряд online.



Зокрема страхування відшкодовує до 95% втрат активів інвестора або дебіторської заборгованості. Крім того, Франція продовжує переговори з партнерами щодо підтримки економіки України та мобілізації інноваційних фінансових інструментів для відновлення України.



Раніше, у четвер, 28 вересня, з офіційним візитом до Києва прибув міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню.