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Австралія підготувала першу партію антидронових систем Slinger для України

02 жовтня 2023, 15:39

Австралія підготувала першу партію антидронових систем Slinger для України

Антидронова система Slinger. Фото: EOS Антидронова система Slinger. Фото: EOS

Австралійська компанія Electro Optic Systems підготувала першу партію антидронових систем Slinger для України. Про це повідомляє видання Мілітарний із посиланням на ABC .

Першу партію в кількості десяти систем передадуть Україні до кінця року і забезпечать захист від невеликих дронів. Система Slinger може встановлюватись на пікапи, що покращує мобільність самої системи, а також забезпечує можливість встановлення будь-якої відповідної автотехніки.

Вона складається з однієї 30-мм гармати Bushmaster M230LF та кулемета калібру 7.62 мм FN MAG. У поєднанні з оптико-електронною системою та радаром комплекс демонструє високу точність проти малорозмірних повітряних цілей на кшталт DJI Phantom.

Виробник заявив про можливість знищення квадрокоптера DJI Matrice на дальності 1.4 км і DJI Phantom на дальності 1 км. Дальність виявлення цілей оптико-електронної системи становить 12 км з використанням денного каналу та 13.7 з використанням нічного каналу.

Перші повідомлення про передачу систем Slinger з'явилися 29 серпня 2023 року на офіційному сайті EOS. Компанія має передати Україну 160-х систем Slinger, які використовуватимуться мобільними підрозділами протиповітряної оборони.

Маса системи близько 400 кг, що дозволяє встановлювати більшість колісного автотранспорту як цивільного, так і військового призначення. Slinger може використовувати програмовані осколково-фугасні боєприпаси з радіочастотним наближенням, що дозволяє системі вражати невеликі дрони.

Швидкість стрільби такої гармати становить 100 або 200 пострілів за хвилину з використанням тепловізора та приладів нічного бачення. Варто зазначити, що для встановлення на бронетранспортери М113 українська влада замовила 110 цих систем, ще 50 замовила приватна компанія «Практика».

Компанія планує встановити ці модулі на свої бронемашини. Загальна сума замовлення складає близько 170 мільйонів доларів.

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