У в'язниці, в лікарні та на вулиці: у Луганській ОВА розповіли, де окупанти шукають військових для війни проти України

На тимчасово окупованих територіях на Луганщині загарбники проводять примусову мобілізацію серед місцевого населення, кидаючи їх на фронт насамперед. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор в ефірі національного телемарафону.



За його словами, окупанти в першу хвилю так званої мобілізації знаходили чоловіків у державних установах — на підприємствах, шахтах, лікарнях та школах.



«Чоловіків було легко виявити. 3-4 місяці тому була загальна мобілізація по в'язницях, зокрема у Луганських виправних закладах. Ці бойові сили також швидко скінчилися. Зараз же патрулі ходять по магазинах, ринках, та вулицях», — зазначив Лисогор.



Нагадаємо, у тимчасово окупованому селищі Кришталеве Луганської області загарбники вже готують неповнолітніх хлопців вже долучитися до лав ЗС РФ.