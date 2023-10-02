В тюрьме, в больнице и на улице: в Луганской ОВА рассказали, где оккупанты ищут военных для войны против Украины

На временно оккупированных территориях Луганской области захватчики проводят принудительную мобилизацию среди местного населения, бросая их на фронт в первую очередь. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в эфире национального телемарафона.



По его словам, оккупанты в первую волну так называемой мобилизации находили мужчин в государственных учреждениях — на предприятиях, в шахтах, больницах и школах.



«Мужчин было легко обнаружить. 3-4 месяца назад была общая мобилизация по тюрьмам, в частности, в Луганских исправительных заведениях. Эти боевые силы также быстро закончились. Сейчас же патрули ходят по магазинам, рынкам, улицам», — отметил Лысогор.



Напомним, во временно оккупированном поселке Хрустальное Луганской области захватчики уже вовсю готовят несовершеннолетних парней присоединиться в ряды ВС РФ.