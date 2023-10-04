Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

«Укрзалізниця» запускає новий міжнародний поїзд до Варшави: вже відомі ціни

04 жовтня 2023, 13:25

«Укрзалізниця» запускає новий міжнародний поїзд до Варшави: вже відомі ціни

З 15 жовтня 2023 року «Укрзалізниця» запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Про це повідомляє Telegram національного перевізника.

Вперше за 18 років між містами почнуть курсувати поїзди. Маршрут буде організовано через станцію Рава-Руська.

«Нам знадобилося понад шість місяців на реалізацію цього проекту, зокрема, на узгодження всіх деталей із польською стороною та відкриття пункту пропуску. Наразі ще 10 населених пунктів України отримають залізничне сполучення з Варшавою та Любліном», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Маршрут до Варшави. Фото: «Укрзалізниця»

На цю мить маршрут працюватиме у пересадочному форматі на станції Рава-Руська, що на Львівщині. Тут пасажири здійснюватимуть зручну пересадку з поїзда української ширини колії (1520 мм) на поїзд європейської колії (1435 мм) та назад.

Розклад поїздів розроблено таким чином, щоб без зайвих пересадок охопити залізничним сполученням із Варшавою та Любліном не лише Львів, а й Івано-Франківськ, Стрий, Коломию, Калуш, Моршин, Брюховичі та Жовкву.

Пасажири з інших міст України зможуть скористатися пересадкою у Львові. Ціни на квитки та деталі маршрутів можна заздалегідь дізнатися на сайті онлайн-замовлення «Укрзалізниці».

Якщо мандрувати від первісної точки відправлення з Коломиї до місця, де буде пересадка Рава-Руська, наприклад 22 жовтня, то сидячий квиток першого класу коштуватиме пасажиру 270,09 грн, а сидячий другого класу – 196,97 грн.

Вже після пересадки на станції Рава-Руська до станції Всходня у Варшаві ціни будуть вищими: за сидячий квиток першого класу доведеться заплатити 1190,59 грн, а за сидячий другого класу – 1067,83 грн.

Загалом за повноцінну подорож першим класом від Коломиї до польської столиці необхідно викласти 1460,68 грн, а за другий трохи менше – 1264,8 грн.


Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Варшава
Організації
Укрзалізниця

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:52
Росіяни хочуть «відбілити» імідж свого омбудсмена за депортацію українських дітей — ЦНС
15:30
«ДНР»: в окупованому Донецьку горів приватний будинок
14:12
СБУ вночі знищила протиповітряний комплекс С-400 росіян у Білгородській області
13:24
Українські спецназівці висадилися вночі у Криму: що відомо
12:32
У Харківській області чоловіки підірвалися на мінах — ДСНС
11:37
Для українських військових створили суперзахист у вигляді плаща-невидимки
09:54
В Ізюмському районі внаслідок нічного авіаудару постраждала мирна мешканка, пошкоджено будинки — Синегубов
00:11
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 3 жовтня
19:52
З Очеретинської громади Донецької області евакуювали травмованого пенсіонера та його дружину
13:36
В абонентів мобільного оператора «ДНР» не працює інтернет через роумінг
11:40
«ДНР» завила про видворення двох священиків ПЦУ. Церква спростовує: вони ув'язнені в РФ
10:42
У «ДНР» поїзд наїхав на російський ЗРК «Стріла-10»: 3 окупантів загинули, 2 поранені
00:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 2 жовтня
21:38
ЗСУ рухаються в бік деокупації Бахмута: окупанти отримали наказ повернути втрачені позиції
18:43
«ДНР»: внаслідок обстрілу Кіровського району Донецька є руйнування
15:40
Підземні ходи та бомбосховища: окупанти у Маріуполі продовжують будувати лінію оборони
15:10
В окупованому Донецьку мешканка підірвалася на міні
14:47
Весна-2024 може стати важливою фазою війни в Україні — CNN
14:45
Очолити реформування ПВК «Вагнер» може син Пригожина – ISW
10:53
Щонайменше п'ять ударів С-300 завдали війська РФ під Харковом
усі новини
16:18
Армія РФ знову атакувала Херсонську область, є постраждалий
16:09
За три доби в полон здались понад 20 російських окупантів на Таврійському напрямку
16:02
ЗСУ: Сили оборони просунулися на Таврійському напрямі
15:55
За незаконний видобуток вугілля у Краматорському районі під суд підуть посадові особи
15:52
Росіяни хочуть «відбілити» імідж свого омбудсмена за депортацію українських дітей — ЦНС
15:32
Перейшла на бік РФ. Керівниці «виборчої комісії» у «ЛНР» повідомили про підозру
15:30
«ДНР»: в окупованому Донецьку горів приватний будинок
14:54
Нацгвардійці знищили ворожий спостережний пост окупантів
14:50
Реєстр військовозобов'язаних в Україні вже працює і наповнений більш ніж на 90 відсотків — Федоров
14:12
СБУ вночі знищила протиповітряний комплекс С-400 росіян у Білгородській області
14:12
Стало відомо, коли в Україні запрацюють магазини H&M: міністр економіки назвала терміни
14:07
Учасник угруповання ЛНР» за згодою отримав дев'ять років ув'язнення
13:25
«Укрзалізниця» запускає новий міжнародний поїзд до Варшави: вже відомі ціни
13:24
Українські спецназівці висадилися вночі у Криму: що відомо
13:17
У Венеції з мосту впав автобус: у МЗС уточнили кількість жертв та постраждалих українців
12:41
ГБР завершило розслідування справи про розстріл «Небесної сотні»: судитимуть Януковича та ексчиновників
12:32
У Харківській області чоловіки підірвалися на мінах — ДСНС
11:57
Яндекс вважає Бандеру політиком, а Уткіна – неонацистом
11:40
З квітня до безпечних регіонів України переміщено понад 800 дітей — Мінреінтеграції
11:37
Для українських військових створили суперзахист у вигляді плаща-невидимки
усі новини
ВІДЕО
Українські бійці в Криму. Кадр із відео Українські спецназівці висадилися вночі у Криму: що відомо
04 жовтня, 13:24
Росія святкує «день анексії» українських територій ► Росія святкує «день анексії» українських територій ►
29 вересня, 22:51
Наслідки обстрілу у селищі Корсунь під Єнакієвим. Фото: Олександр Дрозденко «Мер» Горлівки та інші «чиновники ДНР» потрапили під обстріл під час вечірки
29 вересня, 22:00
Бізнес на смерті російською мовою: хто фінансує війну в РФ ► Бізнес на смерті російською мовою: хто фінансує війну в РФ ►
29 вересня, 13:15
Віктор Соколов. Кадр з Відео У Криму з'явився командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов
27 вересня, 12:03
Ходаковський потрапив під обстріл. Фото: Московський комсомолець Бойовик «ДНР» Ходаковський потрапив під обстріл у Донецьку
26 вересня, 21:46

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама