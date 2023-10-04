«Укрзалізниця» запускає новий міжнародний поїзд до Варшави: вже відомі ціни

З 15 жовтня 2023 року «Укрзалізниця» запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Про це повідомляє Telegram національного перевізника.



Вперше за 18 років між містами почнуть курсувати поїзди. Маршрут буде організовано через станцію Рава-Руська.



«Нам знадобилося понад шість місяців на реалізацію цього проекту, зокрема, на узгодження всіх деталей із польською стороною та відкриття пункту пропуску. Наразі ще 10 населених пунктів України отримають залізничне сполучення з Варшавою та Любліном», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Маршрут до Варшави. Фото: «Укрзалізниця»

На цю мить маршрут працюватиме у пересадочному форматі на станції Рава-Руська, що на Львівщині. Тут пасажири здійснюватимуть зручну пересадку з поїзда української ширини колії (1520 мм) на поїзд європейської колії (1435 мм) та назад.



Розклад поїздів розроблено таким чином, щоб без зайвих пересадок охопити залізничним сполученням із Варшавою та Любліном не лише Львів, а й Івано-Франківськ, Стрий, Коломию, Калуш, Моршин, Брюховичі та Жовкву.



Пасажири з інших міст України зможуть скористатися пересадкою у Львові. Ціни на квитки та деталі маршрутів можна заздалегідь дізнатися на сайті онлайн-замовлення «Укрзалізниці».



Якщо мандрувати від первісної точки відправлення з Коломиї до місця, де буде пересадка Рава-Руська, наприклад 22 жовтня, то сидячий квиток першого класу коштуватиме пасажиру 270,09 грн, а сидячий другого класу – 196,97 грн.



Вже після пересадки на станції Рава-Руська до станції Всходня у Варшаві ціни будуть вищими: за сидячий квиток першого класу доведеться заплатити 1190,59 грн, а за сидячий другого класу – 1067,83 грн.



Загалом за повноцінну подорож першим класом від Коломиї до польської столиці необхідно викласти 1460,68 грн, а за другий трохи менше – 1264,8 грн.





