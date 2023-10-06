Війська РФ двічі вдарили по Харкову: Загинула дитина та її бабауся, більше 25 постраждалих

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: соцмережі

Російські окупанти сьогодні вранці, 6 жовтня, двічі вдарили по Харкову. Є влучення у Київському та Основ'янському районах міста. Дев'ятеро людей отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



За його словами, екстрені служби працюють на місцях, є пошкодження авто та будівель.



«В результаті двох ранкових ударів окупантів по Харкову до медиків екстреної медичної допомоги звернулися 9 цивільних, серед постраждалих — дитина 11 місяців», — написав він.



Рятувальники ліквідують наслідки влучень, займання авто, розбирають завали будівель.



Оновлено (08:50). Під завалами знайшли тіло загиблого хлопчика 10 років, уточнив Синєгубов.



Попередньо постраждали 16 осіб, зокрема 11-місячна дитина.



Оновлено (10:05). Постраждали щонайменше 25 людей, повідомляє Харківська обласна прокуратура.



За попередніми даними, удару було завдано військами РФ двома ракетами типу «Іскандер».



Оновлено (12:50). На місці влучання російської ракети в житловий будинок у Харкові рятувальники знайшли тіло 68-річної загиблої жінки — бабусі загиблого 10-річного хлопчика та його пораненого 11-місячного брата. Відомо про 28 постраждалих.



Нагадаємо, російські війська 5 жовтня вдень обстріляли продуктову крамницю та кафе в селі Гроза Куп'янського району Харківської області, понад 50 людей загинули.