Українські спецназівці проводили операції у Судані проти ПВК «Вагнер»

Українські спецназівці проводили операції в Судані проти російської ПВК «Вагнер» та їхніх місцевих союзників із Сил швидкого реагування (RSF), які у квітні спробували влаштувати держпереворот. Про це повідомило українське видання «Бабель».



Цю інформацію «Бабелю» підтвердили джерела у розвідувальних колах та надали кілька відео. На кадрах можна побачити роботу снайперів, атаки FPV-дронів та перестрілку. Деталі операції поки що не розголошують.

Українські особливі потреби ведуть conduct operations в Sudan проти Росії's PMC "Wagner" і їх місцеві товариства від RSF, які завзято coup d'état в April.

Ця інформація була підтверджена "Babel" за джерелами в intelligence і передбачала кілька відео. A thread. pic.twitter.com/qGjgqh4oiw - Babel.ua: Ukraine at war (@UaBabel) October 6, 2023



Раніше з'явилася інформація, що Українські спецслужби, ймовірно, стоять за серією ударів безпілотників і наземною операцією, спрямованою проти ополчення, що підтримується ПВК «Вагнером» поблизу столиці Судану.