Ракетный удар по Грозе стал самым кровавым по количеству жертв среди мирного населения в 2023 году

Удар по селу Грозе в Купянском районе Харьковской области стал самой смертоносной атакой по гражданским в 2023 году, сообщил журналист ВВС Джеймс Уотерхаус в своем Твиттере и привел данные по погибшим и раненым мирным гражданам в результате ракетных атак.

С начала войны в феврале 2022 года большее количество жертв было только после ракетного удара по лагерю украинских военнопленных в неподконтрольной Еленовке и после удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

Вот данные, которые приводит Джеймс Уотерхаус:

2023:

05.10 – Гроза — 52 убитых (6 раненых)

06.09 – Константиновка — 17 (32)

19.08 – Чернигов — 7 (156)

07.08 – Покровск — 10 (88)

06.07 – Львов — 10 (48)

27.06 – Краматорск — 13 (65)

06.06 – Херсонская область — 32 (28)

28.04 – Умань — 24 (17)

16.04 – Славянск — 15 (24)

14.01 – Днепр — 46 (80)

2022:

30.09 – Запорожье — 32 (86)

24.08 – Чаплино — 25 (31)

18.08 – Харьков — 25 (35)

29.07 – Еленовка — 53 (130)

14.07 – Винница — 28 (198)

09.07 – Часов Яр — 48 (9)

01.07 – Сергеевка — 22 (36)

27.06 – Кременчуг — 21 (59)

08.04 – Краматорск — 61 (121)

29.03 – Николаев — 37 (36)

17.03 – Мерефа — 23 (26)

01.03 – Харьков — 29 (35)

Напомним, днем 5 октября российские военные нанесли удар ракетой «Искандер» по селу Гроза Харьковской области. Ракетный удар пришелся по кафе и магазину. В момент обстрела в кафе проходили поминки, поэтому там собралось много людей. Всего вселе проживали 330 человек.