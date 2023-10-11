При спробі підірвати АЗС у Харкові затримано диверсанта — Генпрокуратура

У Харкові затримали озброєного диверсанта під час спроби підірвати АЗС. Фото: Офіс Генпрокурора України

Правоохоронці затримали диверсанта російських спецслужб, який закладав вибухівку на АЗС у Харкові. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.

За даними слідства, протягом 2022-2023 років група російських спецслужб планувала диверсійні акти на об'єктах критичної інфраструктури у Харківській області та інших областях України. До цієї діяльності вони залучили мешканця Харкова. СБУ зазначає, що ворожим диверсантом виявився екс-співробітник розформованої міліції, який через суд намагався поновитися на колишній посаді.

Діючи виконання завдань представників держави-агресора, він виготовив саморобний вибуховий пристрій.

Попередньо обравши об'єкт, що має важливе значення і є вибухонебезпечним, — одну з АЗС міста Харків, увечері 10 жовтня 2023 року прибув до неї, щоб здійснити вибух. Це мало призвести до жертв серед цивільного населення і викликати паніку.

Правоохоронці затримали фігуранта на місці злочину під час закладення ним вибухівки під діжку з газом.

При затриманні зловмисника було одразу деактивовано його вибуховий пристрій, який складався з 2,5 кг пластиду та годинникового механізму з електродетонатором, зазначають у СБУ.

У ході обшуків за місцем проживання затриманого та його батьків вилучено револьвер системи Наган, гранати Ф1 та РГД-5, детонатори, близько 5 кг пластиду, годинниковий механізм до саморобного вибухового пристрою та вибуховий імітаційний пакет та гроші.

Також перевіряється причетність затриманого до скоєння інших диверсій на Харківщині — підрив колії на залізничній станції та вибухи на двох місцевих АЗС, зазначають прокурори.

У той же час глава МВС говорить про причетність затриманого як про факт, що відбувся.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії з метою встановлення всіх осіб, причетних до скоєння злочину.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.