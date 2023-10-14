Російські війська авіаударом зруйнували п'ятиповерховий будинок в Авдіївці

Окупанти пізно ввечері 13 жовтня завдали авіаудару по п'ятиповерхівці в Авдіївці. Будівлю зруйновано, під завалами імовірно перебуває чоловік, проте дістати тіло поки що неможливо, повідомляє МВС України.



«Будівлю зруйновано. "Білі ангели" оглянули місце прильоту. Під завалами імовірно перебуває чоловік 1959 року народження. Дістати тіло поки що неможливо», — повідомили в поліції.

Правоохоронці закликають мешканців Авдіївки евакуюватись.



Російські наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області 13 жовтня продовжуються.

