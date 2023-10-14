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Окупанти, як і раніше, хочуть взяти штурмом Авдіївку

14 жовтня 2023, 10:30

Окупанти, як і раніше, хочуть взяти штурмом Авдіївку

Російські наступальні операції у районі Авдіївки Донецької області 13 жовтня продовжуються.

 Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що російські сили продовжували атакувати райони на північ і південь від Авдіївки, а геолокаційні кадри, опубліковані 12 і 13 жовтня, вказують на те, що російські сили просунулися на південь від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки) та південніше на схід від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

ISW поки не знайшло жодного доказу того, що російські сили контролюють Авдіївський коксохімічний завод, про що самі заявили напередодні.

 Українські військові повідомили, що українські сили продовжують відбивати атаки навколо Авдіївки. Російські ЗМІ стверджують, що ЗСУ використовують мінні поля, щоб уповільнити просування росіян на авдіївському напрямі.

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Російські окупанти вже п'ятий день ведуть наступальні дії в районі Авдіївки на Донеччині, бої не вщухають.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що загарбники не припиняють штурм Авдіївки, вони «б'ють із усього, що мають». Також атакують тилові населені пункти, зокрема обстріляли села Очеретинської громади.

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