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В Авдіївці залишається дитина, яку досі не можуть знайти

17 жовтня 2023, 11:44

В Авдіївці залишається дитина, яку досі не можуть знайти

Після невдалої спроби захопити Авдіївку окупанти продовжують обстрілювати місто, змушуючи евакуюватися місцеве населення. Але в Авдіївці, як і раніше, залишаються люди, які не хочуть виїжджати, а з ними можуть бути і діти.

У коментарі «Новинам Донбасу» керівник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш підтвердив, що є дитина, яку не вдається знайти.

«На жаль, у нас офіційно є ще одна дитина у місті – це хлопчик десяти років, якого ми не можемо знайти вже, мабуть, півроку. Точно місяців п'ять. Ми навіть його матір не бачимо, вона взагалі ніде не з'являється. Не отримують вони гуманітарної допомоги, ніхто за них не отримує. Спочатку, коли ще не було ухвали Кабінету Міністрів про примусову евакуацію, звичайно, ми вмовляли їх їхати. Потім уже було зрозуміло, що ця ухвала буде і через тиждень, може, трохи більше до цієї ухвали, вони почали ховати хлопця. Тобто, мати була, вона приходила, отримувала гуманітарну допомогу, а хлопця не було», — розповів Барабаш.

Він підтвердив, що після виходу ухвали Кабміну, хлопця намагалися знайти, і неодноразово проводили з поліцією обшуки у його матері вдома, у різних локаціях.

«Деякий час вони його просто приховували від нас уже ось п'ять місяців це точно. Навіть матері ми вже не бачимо. Є неофіційна версія, що, можливо, не дай Боже, вони можуть десь у старій частині міста вже загинули», - зазначив керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

За його словами, мати з дитиною просто фізично ще не виявили, але в адміністрації міста сподіваються, що хлопець живий і його зможуть знайти. Нагадаємо, що триває евакуація громадянських жителів Донбасу до безпечніших регіонів країни.

Водночас на Авдіївському напрямку Збройні Сили України продовжують тримати оборону, поки окупанти атакують місто, обстрілюючи Авдіївку з використанням фосфору.

Раніше стало відомо, що росіяни видихаються, але продовжують бити по Авдіївці. Вони вже втратили понад 60 танків та БТР, кинувши в атаку колону зі 100 одиниць техніки.


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