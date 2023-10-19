З'явилися супутникові знімки військового аеродрому Луганська після ракетного удару

У мережі з'явилися супутникові знімки аеропорту «Луганськ» після ракетного удару, який війська РФ використовують у військових цілях. Кадри опублікував проєкт «Радіо Свобода» «Схеми».



За попередньою інформацією, Planet Labs зафіксував ушкодження на аеродромі після ударів українською армією.



У ЗСУ заявили, що в ніч на 17 жовтня завдали ракетних ударів по аеродромах у Луганську та Бердянську. Знищені гелікоптери та боєприпаси у Бердянську раніше були підтверджені кадрами з місця та супутниковими знімками. В атаці використовували ракети ATACMS.



Раніше російські телеграм-канали опублікували знімки, на яких, як стверджується, видно залишки касетних суббоєприпасів M74 від ракети ATACMS на Бердянському аеродромі.