Появились спутниковые снимки военного аэродрома Луганска после ракетного удара

В сети появились спутниковые снимки аэропорта «Луганск» после ракетного удара, который войска РФ используют в военных целях. Кадры опубликовал проект «Радио Свобода» «Схемы».



По предварительной информации, Planet Labs зафиксировал повреждения на аэродроме после ударов украинской армией.



В ВСУ заявили, что в ночь на 17 октября нанесли ракетные удары по аэродромам в Луганске и Бердянске. Уничтоженные вертолеты и боеприпасы в Бердянске ранее были подтверждены кадрами с места и спутниковыми снимками. В атаке использовались ракеты ATACMS.



Ранее российские телеграм-каналы опубликовали снимки, на которых, как утверждается, видны остатки кассетных суббоеприпасов M74 от ракеты ATACMS на Бердянском аэродроме.