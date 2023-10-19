Залужний відвідав найскладнішу ділянку фронту — Авдіївку

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав Авдіївку та околиці на Донеччині. Там він зустрівся із командуванням українських військ, які ведуть бої на цьому напрямі.



Він наголосив, що на війні немає простих ділянок фронту. Але найскладніший зараз — це Авдіївка. Тут російські окупанти не залишають спроб прорвати оборону ЗСУ та оточити місто.



«Ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію. Попри все, наші воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку супротивника», — написав Залужний Facebook.

За словами головнокомандувача, він обговорив із командирами підрозділів також Куп'янський напрямок, де окупанти продовжують наступальні дії.

Авдіївка щодня страждає від обстрілів з боку окупантів, місцеве населення потроху евакуюється. У місті збільшилася кількість обстрілів та авіаракетних ударів, через це не привозять гуманітарну допомогу.