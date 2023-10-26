У Сумській області затримали російських агентів

Завербовані РФ агенти. Фото: СБУ

СБУ затримала російських агентів, які шпигунили для РФ у прикордонних районах Сумської області. Про це повідомили у прес-центрі СБУ.



Зловмисники розвідували позиції Сил оборони у прикордонних районах області для коригування по них артилерійських та повітряних ударів агресора.



«Серед основних цілей ворога були місця базування підрозділів ЗСУ, які оснащені радіолокаційними комплексами. За даними координатами, окупанти планували здійснити вогненну поразку із застосуванням реактивних систем залпового вогню «Град» та дронів-камікадзе», — заявили в службі безпеки.

Завербовані РФ агенти. Фото: СБУ

Керівником агентурної групи була місцева мешканка, яку російська спецслужба залучила до співпраці після 24 лютого 2022 року. За даними слідства, агресор здійснив вербування жінки під час її незаконних переміщень через непрацюючі пункти пропуску з Росії.

Завербовані РФ агенти. Фото: СБУ

Щоб розширити «діапазон» щодо виявлення об'єктів ЗСУ, фігурантка залучила матір та знайомого з прикордонної області. Для збору розвідданих вони по одному їздили територією регіону та приховано фіксували локації українських захисників.

Завербовані РФ агенти. Фото: СБУ

Вони вже під вартою. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. Раніше російські спецслужби вербували українських підлітків для здійснення антисемітських провокацій та актів вандалізму в різних регіонах України, щоб спробувати розхитати внутрішню обстановку в країні та дискредитувати нашу державу на міжнародній арені.