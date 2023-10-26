Внаслідок обстрілу Сумської області загинув підліток

Сьогодні, 26 жовтня, внаслідок обстрілу села Пожня на Сумщині загинув 16-річний хлопець. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.



Близько 13:00 ворожа артилерія накрила загиблого просто на ґанку власного будинку. Знищено приватні будинки місцевих мешканців. Удар по мирних громадянах підтвердили і в Сумській ОВА.



«Сьогодні росіяни знову вбили дитину. Мирного підлітка 2007 року народження, який перебував у власному будинку у с. Жнива Великописарівської громади, коли туди потрапив ворожий артснаряд», — йдеться у місцевій військовій адміністрації.



Раніше окупаційні війська вкотре обстріляли цивільні об'єкти у Херсонській, Харківській та Дніпропетровській областях, загинула дитина.