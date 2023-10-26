ЗСУ вчора завдали удару ATACMS по військовому об'єкту в окупованій Луганській області

До Лутугинського району окупованої частини Луганської області прилетіла ракета ATACMS. Фото: «Новини Донбасу»

Збройні Сили України вчора завдали удару ракетою ATACMS по військовому об'єкту в Лутугинському районі окупованої частини Луганської області. Як раніше повідомляли «Новини Донбасу», цей район окупованої частини Луганської області потрапив під обстріл близько п'ятої години ранку, 25 жовтня.



Голова окупаційної адміністрації району Євген Бондар заявив про пошкодження газопроводу та вибиті вікна у селищі Білоріченський.



Пізніше Бондар виклав фото, на яких видно, що поряд із газопроводом упав розгінний блок ATACMS. Такі ракети з касетною бойовою частиною нещодавно з'явилися на озброєнні ЗСУ, а головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний увечері 17 жовтня показав відео запуску ракет.



«Окупаційна влада, як завжди, показала лише пару вибитих вікон і залишки ракет (а саме розгінний блок ракети ATACMS, основна частина полетіла точно в ціль), зрозуміло без основної локації, за якою завдавав удару», — коментує фотографії український військовий Артем «Східний».



Очевидно, удар завдавав військового полігону, який знаходиться в Лутугинському районі. Очевидці з Білоріченського виклали відео наслідки обстрілу. На відео видно великий стовп диму та чути вторинну детонацію.



Нагадаємо, 17 жовтня 2023 року, коли було завдано удару ракетами ATACMS по кількох російських вертольотах і системах ППО, ймовірно, було знищено дев'ять російських військових вертольотів у Бердянську та п'ять у Луганську.



