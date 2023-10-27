Житель Торецька ґвалтував жінку цілий день: суд виніс вирок

Раніше судимого жителя Торецька засудили до 5 років та 9 місяців ув'язнення за незаконне позбавлення волі та зґвалтування. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Прокурори у суді довели, що у серпні 2021 року мешканець Торецька, відбувши покарання за крадіжку, зустрів свого знайомого, який гуляв разом із подругою. Під час розмови чоловік запросив їх до себе випити за зустріч. Через півгодини посиденьок алкоголь закінчився та ініціатор відпочинку запропонував другу сходити за новою «порцією». Жінка також зібралася йти до магазину, але в останній момент засуджений схопив її та затягнув назад до будинку, зачинившись на замок.

Ігноруючи стукіт у двері та шум, який підняв товариш, 33-річний чоловік штовхнув на диван 56-річну знайому, почав роздягати її, душити та ґвалтувати. Жінка чинила опір і намагалася кричати, проте нападник за непокору погрожував їй побиттям та вбивством.

«Потерпіла відчувала фізичні та психологічні знущання не менше шести з половиною годин. Коли ґвалтівник втомився, жінка переконала його, що їй терміново потрібно в туалет, а коли він відволікся – відчинила двері та втекла», — йдеться у повідомленні.

Жінка звернулася до правоохоронців, коли трохи прийшла до тями. Чоловіка до суду тримали під вартою. Повідомляється, що під час винесення вироку засуджений провину так і не визнав.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали раніше засудженого мешканця Костянтинівки Донецької області. Пізно вночі, перебуваючи в нетверезому стані, він стріляв з автомату по вікнам багатоповерхового будинку. Він також обікрав торговий павільйон.