На Херсонщині російський боєзаряд влучив у будинок, загинув чоловік

Під час обстрілу Херсонської області окупанти влучили у житловий будинок у Зеленівці. Під час рятувальної операції ДСНС виявили тіло чоловіка. Про це 27 жовтня повідомив голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін.

За його словами, до розборів завалів залучили 12 рятувальників. Особа чоловіка, тіло якого виявили, встановлюється.

Також Прокудін повідомив, що через обстріл центру Херсона постраждав 36-річний чоловік. Його госпіталізували з пораненнями спини та тулуба у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, на Херсонщині через обстріл РФ загинули двоє цивільних.