Сили ППО збили 16 із 27 дронів — Повітряні сили

Російські окупанти ніч на 13 березня запустили по Україні 27 БПЛА. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 16 дронів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
«У ніч на 14 березня 2025 року (з 20:00 13 березня) противник атакував 27-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ», — йдеться у повідомленні.
Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 16 ударних БПЛА типу Shahed у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.
Окрім того, 9 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Раніше ми писали, що Москву та Московську область РФ атакували дрони. Там пролунали вибухи та сталося задимлення через роботу ППО.
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