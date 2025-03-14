Сили ППО збили 16 із 27 дронів — Повітряні сили

ППО збила 16 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російські окупанти ніч на 13 березня запустили по Україні 27 БПЛА. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 16 дронів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 14 березня 2025 року (з 20:00 13 березня) противник атакував 27-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ», — йдеться у повідомленні.





Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 16 ударних БПЛА типу Shahed у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.



Окрім того, 9 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).



Раніше ми писали, що Москву та Московську область РФ атакували дрони. Там пролунали вибухи та сталося задимлення через роботу ППО.