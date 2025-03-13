У Костянтинівці з-під завалів дістали подружжя після російського удару — вони у лікарні ►

Рятувальна операція у Костянтинівці: з-під завалів дістали подружжя. Скрин відео поліції Донецької області

Поліцейські та рятувальники звільнили подружжя, яке опинилося під завалами після авіаудару по Костянтинівці, який стався 12 березня.



Чоловіка вдалося витягти близько 4 години ранку 13 березня і передати медикам. Його дружина провела під завалами майже 20 годин — парамедики надали їй першу допомогу та доправили до лікарні, де лікарі борються за її життя.



За уточненими даними, загиблих внаслідок удару немає. Семеро людей отримали поранення.



Під час рятувальної операції розібрано 2,5 тонн будівельних конструкцій. Рятувальники та поліцейські цілодобово розбирали завали зруйнованих будинків, надавали допомогу постраждалим та патрулювали прилеглу територію.

Раніше ми писали, що за 12 березня росіяни вбили трьох мешканців Донецької області.



Російська армія останнім часом стала активно обстрілювати Костянтинівку та Костянтинівську громаду Донеччини. У зв'язку з цим місцеві жителі стали частіше погоджуватися на евакуацію.